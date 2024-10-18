В Уфе Дмитрий Чернышенко посетил Межвузовский студенческий кампус

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко посетил Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе. В сопровождении членов республиканского правительства он осмотрел строящиеся объекты комплекса, обсудил этапы и сроки завершения работ.

Также Дмитрий Чернышенко посмотрел уже открытые лаборатории, пообщался со студентами и поинтересовался созданными для них условиями. Далее в рамках Международного форума «Россия – спортивная держава» гости посетили башкирское подворье, открытое для гостей мероприятия возле Дворца борьбы. В отдельном шатре участникам представили экспозицию со спортивными достижениями Башкортостана и других субъектов страны за последние годы.

Здесь же исполняющий обязанности Премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров торжественно передал губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву символическую эстафетную палочку – право проведения форума «Россия – спортивная держава» в 2025 году. Дмитрий Чернышенко обратил внимание на символичность проведения форума в год 450-летия Уфы и рассказал о достижениях региона в области развития спорта.

В условиях, в которых находится наша страна, особенно заметно ее объединение вокруг Президента Владимира Путина, в том числе и в области спорта. Глава государства поставил задачу увеличить к 2030 году количество людей, систематически занимающихся спортом, до 70%. Республика Башкортостан является отличной площадкой и примером. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства России