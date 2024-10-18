В Уфе Дмитрий Чернышенко посетил Межвузовский студенческий кампус

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко посетил Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе. В сопровождении членов республиканского правительства он осмотрел строящиеся объекты комплекса, обсудил этапы и сроки завершения работ.
Также Дмитрий Чернышенко посмотрел уже открытые лаборатории, пообщался со студентами и поинтересовался созданными для них условиями. Далее в рамках Международного форума «Россия – спортивная держава» гости посетили башкирское подворье, открытое для гостей мероприятия возле Дворца борьбы. В отдельном шатре участникам представили экспозицию со спортивными достижениями Башкортостана и других субъектов страны за последние годы.
Здесь же исполняющий обязанности Премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров торжественно передал губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву символическую эстафетную палочку – право проведения форума «Россия – спортивная держава» в 2025 году. Дмитрий Чернышенко обратил внимание на символичность проведения форума в год 450-летия Уфы и рассказал о достижениях региона в области развития спорта.
В рамках рабочей поездки по Уфе Дмитрий Чернышенко также посетил Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Зампреду российского правительства представили компетенции, по которым обучаются студенты, а также Центр практической подготовки в целях реализации образовательных процессов в сфере разработки, производства и эксплуатации БПЛА. Он был создан в текущем году в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».