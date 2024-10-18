В Башкирии пожар унёс жизнь 82-летней пенсионерки

В Альшеевском районе зафиксировали крупный пожар. Подробности инцидента сообщили в МЧС региона.

В селе Раевский на улице Молодёжной огнём охватило квартиру многоквартирного жилого дома. На место случившегося оперативно прибыли экстренные службы. Из зоны воздействия опасных факторов эвакуировали двух человек.