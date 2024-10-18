Врачи Уфы впервые провели серию лапароскопий по удалению тромбов

В онкодиспансере Башкирии впервые были проведены лапароскопические операции по удалению опухолевых тромбов. Подробности лечения сообщает министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Фото №1 - Врачи Уфы впервые провели серию лапароскопий по удалению тромбов

Онкологи смогли всего через несколько небольших проколов удалить новообразования в почечных сосудах пациента. У него диагностирован рак почек.

Удаление опухолевого тромба из нижней полой вены сочетает в себе не только онкологическую, но и сосудистую операцию, при которой необходима мобилизация, полный сосудистой контроль. До недавнего времени единственным методом в таких случаях было проведение открытого хирургического вмешательства, во время которого удаляли орган и тромб из нижней полой вены. Операция была сопряжена с техническими трудностями и риском осложнений.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ 

Лапароскопический доступ позволил пациентам быстрее восстановиться после операции, получив максимальную эффективность от проведенного лечения. Они были выписаны из стационара на 5-6-й день в удовлетворительном состоянии. Сейчас у них нет признаков рецидива или прогрессирования заболевания.

Фото: министерство здравоохранения РБ.

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