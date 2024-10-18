Врачи Уфы впервые провели серию лапароскопий по удалению тромбов

В онкодиспансере Башкирии впервые были проведены лапароскопические операции по удалению опухолевых тромбов. Подробности лечения сообщает министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.
Онкологи смогли всего через несколько небольших проколов удалить новообразования в почечных сосудах пациента. У него диагностирован рак почек.
Лапароскопический доступ позволил пациентам быстрее восстановиться после операции, получив максимальную эффективность от проведенного лечения. Они были выписаны из стационара на 5-6-й день в удовлетворительном состоянии. Сейчас у них нет признаков рецидива или прогрессирования заболевания.
Фото: министерство здравоохранения РБ.