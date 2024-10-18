Врачи Уфы впервые провели серию лапароскопий по удалению тромбов

Удаление опухолевого тромба из нижней полой вены сочетает в себе не только онкологическую, но и сосудистую операцию, при которой необходима мобилизация, полный сосудистой контроль. До недавнего времени единственным методом в таких случаях было проведение открытого хирургического вмешательства, во время которого удаляли орган и тромб из нижней полой вены. Операция была сопряжена с техническими трудностями и риском осложнений.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ