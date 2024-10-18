Владимир Путин поблагодарил Башкирию за вклад в развитие страны

Курс на возвращение в олимпийское движение и восстановление спортсменов в правах. Об этом говорили на встрече Совета при Президенте по физической культуре и спорту, который прошел накануне в Уфе. Заседание проводил лично Владимир Путин, который также выступил на пленарке форума «Россия – спортивная держава». В мероприятии принимал участие и Радий Хабиров.
Равноправие и открытость, взаимоуважение во всех сферах сотрудничества – такой путь выбирает Россия. Об этом на пленарной части форума сказал Владимир Путин. В жизни, как и в играх, важно опираться на подлинные идеалы и принципы спорта. Справедливость, торжество человеческого духа, уважение к сопернику. Сейчас крайне важно определить спортивное будущее страны. Неспроста обсуждение проходит именно в Башкортостане.
Достижения России отметили и иностранные спикеры. По их словам, успехи показывают атлеты, активно идёт строительство спортивных сооружений. Башкортостан в этом плане показателен. Только в день форума открылись центры фехтования и гребного слалома. А новый Дворец борьбы провел свое первое масштабное мероприятие.
До 2030 года в стране появится ещё свыше двух тысяч новых спортобъектов. Только из федерального бюджета на эти цели направят порядка 65 миллиардов рублей. Часть денег направят и в Башкортостан, где уже готовятся строить центры прогресса бокса и тенниса, которые станут самыми большими подобными объектами в стране.
Говорили и о развитии новых формаций в спорте. В частности – фиджитал-движения, то есть состязаний с использованием виртуальной реальности. В этом году в России прошли первые Игры будущего в таком формате. В рамках форума власти передали эстафету, отправив трофей игр через континенты к следующему хозяину турнира – в Эмираты.
Сделать спорт более доступным и массовым – такую задачу Президент Владимир Путин поставил уже в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. И одним из важных направлений этой работы он назвал предоставление бесплатных услуг. В частности, при сдаче нормативов на спортивные разряды.
В своем выступлении Президент затронул роль негосударственных организаций в развитии физической культуры. Речь, например, о различных федерациях и фитнес-клубах. Правительству необходимо подготовить предложения о том, какую помощь таким организациям могут и должны оказывать органы власти всех уровней.
Спорт – универсальный язык для межнационального диалога. И он должен базироваться на принципах решения конфликтов, быть фактором объединения многополярного мира. Чем больше людей вовлечено в спорт, тем меньше население страдает от различного рода болезней. Помимо сохранения здоровья, спорт помогает человеку реализовываться в жизни.