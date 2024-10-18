Владимир Путин поблагодарил Башкирию за вклад в развитие страны

Курс на возвращение в олимпийское движение и восстановление спортсменов в правах. Об этом говорили на встрече Совета при Президенте по физической культуре и спорту, который прошел накануне в Уфе. Заседание проводил лично Владимир Путин, который также выступил на пленарке форума «Россия – спортивная держава». В мероприятии принимал участие и Радий Хабиров.

Равноправие и открытость, взаимоуважение во всех сферах сотрудничества – такой путь выбирает Россия. Об этом на пленарной части форума сказал Владимир Путин. В жизни, как и в играх, важно опираться на подлинные идеалы и принципы спорта. Справедливость, торжество человеческого духа, уважение к сопернику. Сейчас крайне важно определить спортивное будущее страны. Неспроста обсуждение проходит именно в Башкортостане.

Мы собрались в Уфе, столице Башкирии, одного из наиболее самобытных регионов нашего многонационального Отечества. В этом году Уфа отмечает своё 450-летие. Хотел бы поздравить жителей города и всей республики с этим знаменательным событием. Хочу также поблагодарить за огромный вклад в развитие нашей большой страны, её ратные, трудовые, научные и спортивные триумфы. Уверен, участники форума по достоинству оценят знаменитое башкирское гостеприимство, с интересом познакомятся с историей этого замечательного древнего края, его уникальным культурным наследием и спортивными традициями и, конечно, с современными достижениями региона. Владимир Путин

Достижения России отметили и иностранные спикеры. По их словам, успехи показывают атлеты, активно идёт строительство спортивных сооружений. Башкортостан в этом плане показателен. Только в день форума открылись центры фехтования и гребного слалома. А новый Дворец борьбы провел свое первое масштабное мероприятие.

До 2030 года в стране появится ещё свыше двух тысяч новых спортобъектов. Только из федерального бюджета на эти цели направят порядка 65 миллиардов рублей. Часть денег направят и в Башкортостан, где уже готовятся строить центры прогресса бокса и тенниса, которые станут самыми большими подобными объектами в стране.

Говорили и о развитии новых формаций в спорте. В частности – фиджитал-движения, то есть состязаний с использованием виртуальной реальности. В этом году в России прошли первые Игры будущего в таком формате. В рамках форума власти передали эстафету, отправив трофей игр через континенты к следующему хозяину турнира – в Эмираты.

Сделать спорт более доступным и массовым – такую задачу Президент Владимир Путин поставил уже в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. И одним из важных направлений этой работы он назвал предоставление бесплатных услуг. В частности, при сдаче нормативов на спортивные разряды.

Если бы в свое время, когда я активно спортом занимался, вот так бы за все приходилось платить, я никогда бы не выполнил норматив мастера спорта Советского Союза по самбо и никогда бы не выполнил норматив мастера спорта СССР по дзюдо. Я бы не выполнил норматив такой, если бы за все надо было платить, как сегодня в некоторых случаях. В моей семье не было лишней копеечки, чтобы за все платить. Владимир Путин

В своем выступлении Президент затронул роль негосударственных организаций в развитии физической культуры. Речь, например, о различных федерациях и фитнес-клубах. Правительству необходимо подготовить предложения о том, какую помощь таким организациям могут и должны оказывать органы власти всех уровней.

Пока мы общались, я Президенту доложил о тех задачах, которые мы решаем. Мы показали эти объекты. На мой взгляд, неплохие объекты на самом деле получились. Действительно, и Президенту я об этом говорил, самое главное, чтобы люди приходили. Мы стоим во Дворце спорта, я Президенту доложил, что мы еще не начали тренировки, поскольку мероприятие идет, но в ноябре уже сюда дети зайдут. Более тысячи детей уже заявки подали, представляете? Эти дети все живут вот здесь. Не в центре города, в каких-то элитных местах. В прекрасном месте, из подъезда вышел – ребенок может пойти заниматься. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан