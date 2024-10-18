Владимир Путин провёл рабочую встречу с Главой Башкирии
Президент России
Владимир Путин провёл рабочую встречу с Главой Башкортостана. Радий Хабиров
рассказал Владимиру Владимировичу о поддержке участников специальной военной
операции. Жители Башкортостана снабжают воинов всем необходимым.
Бойцы, которые
вернулись с фронта, проходят реабилитацию. 35 военнослужащих по итогам единого
дня голосования стали руководителями и представителями местных органов власти.
С начала проведения СВО 11 уроженцев Башкортостана стали Героями России,
отметил Радий Хабиров.
Первая задача – это
поддержка, конечно, наших ребят, наших воинов. Я хотел поблагодарить, Владимир
Владимирович: 18 сентября вы присвоили звание Героя Российской Федерации
посмертно лейтенанту Суфиярову. Удивительный подвиг. Всегда, когда читаешь
материалы, это Великая Отечественная война. Он бился до последнего, и когда его
окружили, он остался один, ранен был, своих попросил отозвать, и он подорвал
себя и, соответственно, врагов наших. Спасибо большое, мы уже с семьёй
работаем.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
На встрече поднимались
вопросы социально-экономического развития республики. Конкретно в сфере
сельского хозяйства, промышленности, безработицы и в области здравоохранения –
оказания медицинской помощи жителям региона.
Республика неплохо
развивается, у нас все показатели экономического развития достаточно высокие.
Мы уверенно смотрим на этот год, завершим его хорошо, уверенно смотрим в
следующий год. Не могу сказать, что это так легко даётся, само по себе. Мы ищем
и новые рынки, у нас неплохо получается. Очень глубокая кооперация с
белорусами, узбеками, казахами. Начали работать с Китайской Народной
Республикой. Я подчёркиваю: особенно с Беларусью и Узбекистаном, у нас уже
появляются совместные кооперационные проекты, которые мы будем продолжать, и
это очень помогает нам здесь двигаться. Все существующие меры экономической
поддержки с Правительством Российской Федерации мы отрабатываем. Это и особая
экономическая зона, это индустриальные парки, технопарки – всё у нас в
достаточном количестве есть, мы эту работу будем вести. И полагаю, что темпы
развития экономики мы должным образом сохраним.