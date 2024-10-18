Владимир Путин провёл рабочую встречу с Главой Башкирии

Республика неплохо развивается, у нас все показатели экономического развития достаточно высокие. Мы уверенно смотрим на этот год, завершим его хорошо, уверенно смотрим в следующий год. Не могу сказать, что это так легко даётся, само по себе. Мы ищем и новые рынки, у нас неплохо получается. Очень глубокая кооперация с белорусами, узбеками, казахами. Начали работать с Китайской Народной Республикой. Я подчёркиваю: особенно с Беларусью и Узбекистаном, у нас уже появляются совместные кооперационные проекты, которые мы будем продолжать, и это очень помогает нам здесь двигаться. Все существующие меры экономической поддержки с Правительством Российской Федерации мы отрабатываем. Это и особая экономическая зона, это индустриальные парки, технопарки – всё у нас в достаточном количестве есть, мы эту работу будем вести. И полагаю, что темпы развития экономики мы должным образом сохраним.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан