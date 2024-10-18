Владимир Путин провёл рабочую встречу с Главой Башкирии

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Главой Башкортостана. Радий Хабиров рассказал Владимиру Владимировичу о поддержке участников специальной военной операции. Жители Башкортостана снабжают воинов всем необходимым.

Бойцы, которые вернулись с фронта, проходят реабилитацию. 35 военнослужащих по итогам единого дня голосования стали руководителями и представителями местных органов власти. С начала проведения СВО 11 уроженцев Башкортостана стали Героями России, отметил Радий Хабиров.

Первая задача – это поддержка, конечно, наших ребят, наших воинов. Я хотел поблагодарить, Владимир Владимирович: 18 сентября вы присвоили звание Героя Российской Федерации посмертно лейтенанту Суфиярову. Удивительный подвиг. Всегда, когда читаешь материалы, это Великая Отечественная война. Он бился до последнего, и когда его окружили, он остался один, ранен был, своих попросил отозвать, и он подорвал себя и, соответственно, врагов наших. Спасибо большое, мы уже с семьёй работаем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На встрече поднимались вопросы социально-экономического развития республики. Конкретно в сфере сельского хозяйства, промышленности, безработицы и в области здравоохранения – оказания медицинской помощи жителям региона.

Республика неплохо развивается, у нас все показатели экономического развития достаточно высокие. Мы уверенно смотрим на этот год, завершим его хорошо, уверенно смотрим в следующий год. Не могу сказать, что это так легко даётся, само по себе. Мы ищем и новые рынки, у нас неплохо получается. Очень глубокая кооперация с белорусами, узбеками, казахами. Начали работать с Китайской Народной Республикой. Я подчёркиваю: особенно с Беларусью и Узбекистаном, у нас уже появляются совместные кооперационные проекты, которые мы будем продолжать, и это очень помогает нам здесь двигаться. Все существующие меры экономической поддержки с Правительством Российской Федерации мы отрабатываем. Это и особая экономическая зона, это индустриальные парки, технопарки – всё у нас в достаточном количестве есть, мы эту работу будем вести. И полагаю, что темпы развития экономики мы должным образом сохраним.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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