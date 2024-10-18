В Уфе в комплексе гребного слалома прошли первые официальные заплывы

Первые официальные заплывы в новом комплексе гребного слалома. В Уфе стартовали международные соревнования «Край курая». Соревнования проходят в рамках форума «Россия – спортивная держава». Сегодня состоялись квалификационные заплывы.

«Экстрим-слалом». Название как нельзя лучше отражает дисциплину. Здесь даже старт производится со специального трамплина. Одной из первых, кто опробовал новый канал, стала лидер сборной России по гребле Алсу Миназова. Призер чемпионатов мира и участница летней Олимпиады в Токио родом из Башкортостана.

Не только именитая спортсменка из нашей республики ждала с нетерпением этого объекта. Сбылась мечта еще одного человека, который большую часть своей жизни посвятил подготовке спортсменов. Валентина Егорова на протяжении последних 30 лет трудится старшим тренером сборной Башкортостана по гребному слалому. Новый канал открывает новые возможности, говорит Валентина Петровна.

Центр гребного слалома включает в себя стартовый и финишный бассейны, соревновательно-тренировочный канал длиной 260 метров и глубиной 1,75 метра, что является стандартом для российских и международных соревнований.

Комплекс гребного слалома – сооружение уникальное. Холодная вода из реки Уфы смешивается с теплой из местного озера. Так спортсмены смогут заниматься здесь даже зимой.

В международных соревнованиях по гребному слалому «Край курая» участие принимают представители более чем 10 российских регионов страны. Также в Уфу приехали спортсмены из Беларуси, Узбекистана и Казахстана. По словам зарубежных гребцов, об условиях, созданных в новом комплексе в Уфе, некоторые могут только мечтать.

Подобные объекты еще больше укрепляют статус Башкортостана на международном уровне, говорят эксперты. Строительство гребного слалома в Уфе также позволит местным спортсменам, не выезжая за пределы региона, оттачивать свое мастерство. Увеличится и количество местных мальчишек и девчонок, желающих заниматься греблей.