В Башкирии пьяный водитель лишился своего «Мерседеса»

В городе Сибай нетрезвый водитель лишился дорогого автомобиля. Как сообщила прокуратура, в прошлом августе мужчина в нетрезвом состоянии, сел за руль своего «Мерседес-Бенц 260».

При этом ранее его уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту управления автомобилем в пьяном виде лицом, уже подвергавшимся административному наказанию.

Сибайский городской суд приговорил виновника к 180 часам обязательных работ и лишил его водительских прав на 2, 5 месяца. А «Мерседес-Бенц 260» был конфискован в доход государства.