В Уфе отремонтировали 23 км дорог по нацпроекту

Всего в 2024 году в Уфе планируют обновить около 31 км дорог по нацпроекту. На середину октября готовность ремонта составила 92,5%. Сейчас ведутся работы на улицах Дзержинского, Кольской, Шафиева, Советской и Набережной реки Уфы. Все работы должны завершиться до конца 2024 года.