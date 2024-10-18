В Уфе отремонтировали 23 км дорог по нацпроекту

В Уфе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 23 км дорог. Ремонт провели на улицах Благоварской, Магистральной, Рихарда Зорге, Галечной, Надежды, автодорог Шакша – Базилевка, Уфа – Дема, Федоровка – Елкибаево, Северного обхода автодороги Уфа – Затон.
Дорожники сделали новое асфальтовобетонное покрытие, заменили старые бордюры, обновили тротуары и нанесли горизонтальную дорожную разметку.
Всего в 2024 году в Уфе планируют обновить около 31 км дорог по нацпроекту. На середину октября готовность ремонта составила 92,5%. Сейчас ведутся работы на улицах Дзержинского, Кольской, Шафиева, Советской и Набережной реки Уфы. Все работы должны завершиться до конца 2024 года.
Также ведётся реконструкция Шакшинского моста, для чего мост будет полностью закрыт на месяц.
Фото: Минтранс РБ