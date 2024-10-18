В Уфе состоялось открытие комплекса гребного слалома

Одержала победу на родной земле. Лидер сборной России по гребле, участница Олимпийских игр в Токио Алсу Миназова сегодня выиграла финальный заплыв международных соревнований «Край курая». Это первые официальные старты в новом комплексе гребного слалома в Уфе. Объект строился в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Сегодня состоялось его открытие.

Разом стартуют четыре спортсмена. Среди участников полуфинального заплыва действующая чемпионка России в этом виде Таисия Логачева и лидер сборной страны по гребле, уроженка Башкортостана Алсу Миназова. Призер чемпионатов мира и участница летней Олимпиады в Токио со второго места попадает в финал. Мгновение – и в её руках вместо весла оказывается микрофон. Алсу Миназова выступила в качестве соведущей торжественной церемонии открытия первой очереди комплекса гребного слалома. В официальном запуске спортивного объекта участие принял и глава республики.

Яркое и долгожданное событие в нашей республике – мы запускаем очень сложное сооружение. Мальчишки и девчонки будут заниматься здесь красивым и зрелищным видом спорта. По всей республике мы строим много спортивных объектов. Моя мечта – дать возможность взрослым людям, детям и молодёжи в комфортных условиях заниматься спортом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе Радий Хабиров вручил госнаграды. Глава республики отметил и труд Валентины Егоровой. За 30 лет работы в качестве старшего тренера Башкортостана по гребному слалому она подготовила не один десяток успешных спортсменов. Новый объект, по словам Валентины Петровны, даст еще больше возможностей для развития дисциплины.

Строительство комплекса гребного слалома в Уфе позволит местным спортсменам, не выезжая за пределы региона, оттачивать свое мастерство. Подобные объекты еще больше укрепляют статус Башкортостана на международном уровне, говорят эксперты. Центр гребного слалома включает в себя стартовый и финишный бассейны, соревновательно-тренировочный канал длиной 260 метров и глубиной 1,75, что является стандартом для российских и международных соревнований.

Комплекс гребного слалома – сооружение уникальное. Холодная вода из реки Уфы смешивается с теплой из местного озера. Так спортсмены смогут заниматься здесь даже в зимнее время.

Этого события с нетерпением ждали не только спортсмены и тренеры, но и местные жители. Гребной комплекс – это еще один спортивный объект, где смогут заниматься их дети и внуки. Ко всему прочему, сооружение стало настоящим украшением микрорайона Инорс.