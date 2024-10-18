В Уфе прошёл баскетбольный «Матч звёзд»

В рамках международного форума «Россия – спортивная держава» прошёл баскетбольный «Матч звёзд». Участники мероприятия, которое в эти дни проходит в столице Башкортостана, вышли на паркет спорткомплекса «Динамо». В дружеской игре приняли участие как профессиональные спортсмены, так и представители других сфер.

Когда в одном месте собирается большое количество успешных людей, влюбленных в баскетбол, получается большое шоу. Форум «Россия – спортивная держава» позволил устроить настоящий «Матч звёзд». На баскетбольную площадку вышли звёзды не только спорта, но и политики, бизнеса, а также спортивные управленцы. Они составили две команды – «Держава» и «Спортивная». Помимо уже сложившихся звёзд, в каждую команду включили совсем юных баскетболистов.

Классные эмоции, дети с нами на площадке. Люди из разных сфер деятельности, политики, легенды спорта. Я думаю, что это круто. Владимир Дячок, исполнительный директор Российской федерации баскетбола

До матча у зрителей была возможность взять автограф и принять участие в фотосессии со своими спортивными кумирами. В Уфу приехали многие заслуженные российские баскетболисты: Алексей Саврасенко, Сергей Моня, Владимир Дячок и другие.

Вчера я провел мастер-класс для детей из спортивной школы. Сегодня мы принимаем участие в «Матче звёзд». Хочу поблагодарить всех организаторов за такой великолепный баскетбольный праздник, за приглашение. Надеюсь, что еще не раз сюда приеду. Алексей Саврасенко, чемпион Европы по баскетболу

«Матч звёзд» украсили лазерное шоу, выступления артистов и группы поддержки. А на площадке игроки старались порадовать зрителей красивыми финтами.

Когда ты это видишь и видишь издалека – это одно. Когда мегалегенды, баскетболисты с большой буквы при тебе и для тебя – это совсем другое. Сергей Качушкин, президент Центрального спортивного совета государственной службы

Как опытные игроки, так и новички в баскетболе устроили настоящую битву, несмотря на дружеский характер матча. По-другому и быть не могло, ведь в составе команд было немало звезд единоборств, в том числе двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов.

Башкортостан – это особая территория. Я очень много участвовал на соревнованиях здесь для попадания в олимпийскую команду. Мне очень нравится всегда сюда приезжать в плане истории, эстетики. Роман Власов, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе