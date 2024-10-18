В Уфе прошёл баскетбольный «Матч звёзд»

В рамках международного форума «Россия – спортивная держава» прошёл баскетбольный «Матч звёзд». Участники мероприятия, которое в эти дни проходит в столице Башкортостана, вышли на паркет спорткомплекса «Динамо». В дружеской игре приняли участие как профессиональные спортсмены, так и представители других сфер.
Когда в одном месте собирается большое количество успешных людей, влюбленных в баскетбол, получается большое шоу. Форум «Россия – спортивная держава» позволил устроить настоящий «Матч звёзд». На баскетбольную площадку вышли звёзды не только спорта, но и политики, бизнеса, а также спортивные управленцы. Они составили две команды – «Держава» и «Спортивная». Помимо уже сложившихся звёзд, в каждую команду включили совсем юных баскетболистов.
До матча у зрителей была возможность взять автограф и принять участие в фотосессии со своими спортивными кумирами. В Уфу приехали многие заслуженные российские баскетболисты: Алексей Саврасенко, Сергей Моня, Владимир Дячок и другие.
«Матч звёзд» украсили лазерное шоу, выступления артистов и группы поддержки. А на площадке игроки старались порадовать зрителей красивыми финтами.
Как опытные игроки, так и новички в баскетболе устроили настоящую битву, несмотря на дружеский характер матча. По-другому и быть не могло, ведь в составе команд было немало звезд единоборств, в том числе двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов.
Обе команды стремились к победе, но завершился «Матч звёзд» по-доброму – вничью. Табло зафиксировало счет 72:72. А главным итогом стали переполненные трибуны и всплеск интереса к баскетболу в Уфе.