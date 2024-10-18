В Башкирии медики скорой помощи спасли женщину в состоянии клинической смерти

Прибывшие медики провели ЭКГ – результаты показали острый инфаркт миокарда. Из-за недостаточного кровоснабжения и фибрилляции желудочков у женщины наступила клиническая смерть. Медицинские работники незамедлительно начали реанимационные процедуры: непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких и дефибрилляцию, что привело к успешному восстановлению сердечного ритма. Сердечно-легочная реанимация продолжалась около 5 минут и закончилась полным восстановлением сознания, дыхания и сердечной деятельности. Пациентку транспортировали в стационар кардиологического центра, и после лечения выписали в удовлетворительном состоянии.