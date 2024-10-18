В Уфе эксперт из Словении высоко оценил реабилитационный комплекс «Салют»

Президент международной ассоциации дайверов-инвалидов Бранко Равнак высоко оценил оснащение детского реабилитационного комплекса «Салют». Гость из Словении принимает участие в международном форуме «Россия – спортивная держава» вместе с президентом Российского спортивного союза инвалидов Флюром Нурлыгаяновым.

Им показали уникальную водолечебницу и бассейн, где будут заниматься с детьми. «Салют» сможет принимать до 150 детей в день. Бранко Равнак признался, что центр превзошел все ожидания: подобного в его стране нет, и он готов поделиться опытом и обучить наработанной методике.

Мы разработали методику, с помощью которой можно быстро, безопасно и эффективно обучить инвалидов погружаться в воду. Мы нашли в России единомышленников, в частности, в Российском спортивном союзе инвалидов, которым руководит Флюр Нурлыгаянов. И наша работа проходит плодотворно уже более 15 лет.

Бранко Равнак, президент международной ассоциации дайверов-инвалидов /Словения/
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