В Уфе эксперт из Словении высоко оценил реабилитационный комплекс «Салют»

Им показали уникальную водолечебницу и бассейн, где будут заниматься с детьми. «Салют» сможет принимать до 150 детей в день. Бранко Равнак признался, что центр превзошел все ожидания: подобного в его стране нет, и он готов поделиться опытом и обучить наработанной методике.