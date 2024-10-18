В УУНиТ прошли мероприятия, посвященные 105-летию со дня рождения Мустая Карима

Наше знакомство началось с того, что я написал рецензию к его книге. Для меня это было ответственно и радостно одновременно. Это был 1965 год. Немного позже Мустай Карим подарил мне свою книгу «Когда прилетали журавли» с автографом. Я до сих пор храню её как память.

Кадим Аралбай, народный поэт Республики Башкортостан