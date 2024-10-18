В УУНиТ прошли мероприятия, посвященные 105-летию со дня рождения Мустая Карима

В Уфимском университете науки и технологий прошли мероприятия, посвященные 105-летию со дня рождения Мустая Карима. В концерте приняли участие писатели и поэты, исследователи его жизни и творчества, а также родные башкирского драматурга.
Гости поделились своими воспоминаниями о Мустае Кариме, студенты факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики представили литературно-музыкальную композицию, посвященную жизни писателя.
После торжественного открытия мероприятия состоялась международная научно-практическая конференция «Духовное наследие Мустая Карима и мировая художественная культура». В ней также приняли участие ученые из Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана. Уфимский университет науки и технологий – родное учебное заведение Мустая Карима. В 1941 году, когда народный поэт заканчивал обучение, учреждение называлось Башкирский государственный педагогический университет имени Тимирязева.