Стенд Башкирии на форуме «Россия – спортивная держава» оказался самым посещаемым

Здесь вы увидите «дерево» с медалями – олимпийского, паралимпийского, сурдлимпийского спорта. Все эти движения активно развиваются в нашем регионе. На стенде можно ознакомиться с биографией известных спортсменов. Самой посещаемой стала страница Римы Баталовой - 13-кратной чемпионки Паралимпийских игр в беге на дистанции от 100 до 5000 метров, 18-кратной чемпионки мира, 43-кратной чемпионки Европы. Также здесь проходит презентация трех спортивных объектов, которые сдала республика в 2024 году, это Центр фехтования, Дворец борьбы, комплекс гребного слалома. Популярна у посетителей и площадка завода ZASPORT, выпускающего брендовую спортивную одежду. Все сборные команды Башкортостана экипируются там, поддерживая отечественного производителя. Представлена на выставке цифровая платформа республики. Цифровизация отрасли проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Мы уходим от бумажных носителей, информацию переводим на цифровые носители: электронные дневники сборов, тренировок. Это дает возможность делать четкие своды, получать достоверную информацию. Башкортостан – на 5 месте среди регионов по цифровизации. На площадке республики постоянно находятся приглашенные гости: это спортсмены Олимпийских и Паралимпийских игр. С ними можно сфотографироваться, взять автограф. Также с мастерами спорта по шашкам и шахматам можно сыграть партию.

Артем Новиков