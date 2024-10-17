В Уфе открылась выставка, посвященная Мустаю Кариму

В Мемориальном доме-музее Мажита Гафури в Уфе открылась выставка «Книги с автографами Мустая Карима», посвященная 105-летию со дня рождения башкирского народного поэта и классика башкирской литературы. В торжественном открытии приняли участие писатели, которые когда-либо получали автографы Мустафы Сафича.

Они рассказали посетителям выставки о своем общении со знаменитым коллегой по перу. На выставке также представлены письма, рукописи, редкие фотографии Мустая Карима, с которыми можно будет ознакомиться до конца ноября.