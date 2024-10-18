В Уфе прошёл круглый стол, посвященный 65-летию Раиса Тулякова

В Уфе прошёл круглый стол, посвященный 65-летию со дня рождения поэта, журналиста, лауреата государственной молодежной премии имени Шайхзады Бабича Раиса Тулякова. Чтобы поговорить о творчестве литератора, в Штабе общественной поддержки Республики Башкортостан собрались коллеги по перу, артисты, родственники писателя, журналисты, студенты, а также учащиеся Башкирской республиканской гимназии-интерната имени Гарипова.

Творческое мероприятие провели при поддержке Национального литературного музея республики. Присутствующие смогли поделиться своими историями о том, при каких обстоятельствах они познакомились с Раисом Туляком и о годах, когда им довелось поработать вместе.