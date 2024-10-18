В Уфе проходит суперлига по керлингу

Состязание организовано в рамках форума «Россия — спортивная держава». В турнире приняли участие шесть лучших российских команд.

Первыми на лед сегодня вышли группы юниоров. Башкирские спортсмены выступают дважды: до обеда — это команда «Уфа 2», после — «Уфа 1». Возраст керлингистов — от 10 до 17 лет. Дети основательно готовились к соревнованиям, тренировки проходили 3–4 раза в неделю в центре шорт-трека имени Семена Елистратова. В школе кёрлинга сейчас занимаются более 30 детей и взрослые — любители.

Всего на всероссийских соревнованиях юниоров участвуют двенадцать команд из разных регионов страны, к слову, они смешанные — состоят из двух юношей и двух девушек. Для молодежи это опыт и тренировка соревновательного духа. Гости из других регионов высоко оценили организацию турнира на уфимском льду.

Самые жаркие соревнования, пусть и на льду, развернулись среди лучших мужских команд по итогам чемпионата России. Уже второй день «Уфа Арена» принимает суперлигу по керлингу. В ней принимают участие 6 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Иркутской области.