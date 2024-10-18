В Центре фехтования в Уфе выявляют сильнейших рапиристов юниоры не старше 23 лет. В международном турнире «Сабля Салавата» принимают участие более 140 спортсменов из России, Беларуси и Узбекистана. Победителем первого соревновательного дня, где лучших выявляли среди юниоров до 21 года, стал уфимец Ростислав Хамдамов.

Среди российских спортсменов на турнир в Уфу приехали призеры турниров разного уровня. Среди них действующие победители первенства страны в своей возрастной категории. Согласно сетке соревнований, сначала фехтовальщиков ждали поединки в группе, затем на выбывание. Всего спортсменов разделили на 23 группы по 6 человек в каждой. Международный турнир «Сабля Салавата» проходит в личном зачете, и завершится он 19 октября.