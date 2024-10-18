Радий Хабиров провёл рабочую встречу с министром туризма и спорта Казахстана

Башкиро-казахское долголетие, развитие туризма и создание спортивного кубка кочевников. Об этом и не только шла речь во время встречи Главы Башкортостана Радия Хабирова и министра туризма и спорта Республики Казахстан Ербола Мырзабосынова.

За последние годы социально-экономическое сотрудничество между регионами заметно выросло. Увеличивается товарооборот, в том числе и башкирский экспорт. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично принимает Радия Хабирова и нашу делегацию во время рабочих поездок в Казахстан.

Братские республики также направляют своих спортсменов для участия в международных соревнованиях, в том числе и в Играх кочевников. Особый интерес у гостей вызвали проект «Башкирское долголетие» и увеличение туристического потока в обе стороны. Сейчас регионы связаны не только автобусным сообщением, но и прямыми авиарейсами.