В Башкирии госпитализировали пенсионерку с сильными ожогами

У пострадавшей диагностировали ожоги I, II, III степени головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей на 50% тела, ингаляционную травму и отравление продуктами горения. Она находится в тяжёлом состоянии, а причины пожара устанавливаются.