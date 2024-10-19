В Башкирии госпитализировали пенсионерку с сильными ожогами

18 октября в Уфимском районе зафиксировали крупный пожар. Подробности тушения сообщили в МЧС региона.

Фото №1 - В Башкирии госпитализировали пенсионерку с сильными ожогами

Возгорание произошло в посёлке Первомайский. Огнём охватило бревенчатый дом. В пожаре пострадала 83-летняя женщина. Её экстренно госпитализировали.

У пострадавшей диагностировали ожоги I, II, III степени головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей на 50% тела, ингаляционную травму и отравление продуктами горения. Она находится в тяжёлом состоянии, а причины пожара устанавливаются.

Фото: МЧС по РБ. 

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