В Башкирии при пожаре в домике погиб человек

В Давлекановском районе ночной пожар полностью уничтожил дом. Подробности инцидента рассказали в МЧС.

Фото №1 - В Башкирии при пожаре в домике погиб человек

В деревне Новояппарово огнём охватило бревенчатую летнюю кухню. Пожар быстро распространился на площади 15 кв.м. В ходе тушения было найдено тело мужчины. Его личность устанавливается.

МЧС России напоминает:

— не оставляй обогреватель без присмотра и включенным на ночь;

— эксплуатируй прибор по инструкции и только заводского изготовления;

— располагай подальше от мебели и занавесок;

— не подключай несколько мощных приборов в одну розетку;

— следи за состоянием питающего провода, он не должен иметь повреждений изоляции.

Фото: МЧС по РБ. 

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