В Башкирии при пожаре в домике погиб человек

В Давлекановском районе ночной пожар полностью уничтожил дом. Подробности инцидента рассказали в МЧС.
В деревне Новояппарово огнём охватило бревенчатую летнюю кухню. Пожар быстро распространился на площади 15 кв.м. В ходе тушения было найдено тело мужчины. Его личность устанавливается.
МЧС России напоминает:
— не оставляй обогреватель без присмотра и включенным на ночь;
— эксплуатируй прибор по инструкции и только заводского изготовления;
— располагай подальше от мебели и занавесок;
— не подключай несколько мощных приборов в одну розетку;
— следи за состоянием питающего провода, он не должен иметь повреждений изоляции.
Фото: МЧС по РБ.