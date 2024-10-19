В Башкирии при пожаре в домике погиб человек

В Давлекановском районе ночной пожар полностью уничтожил дом. Подробности инцидента рассказали в МЧС.

В деревне Новояппарово огнём охватило бревенчатую летнюю кухню. Пожар быстро распространился на площади 15 кв.м. В ходе тушения было найдено тело мужчины. Его личность устанавливается.