Сегодня, 19 октября, в Уфе состоялся Всероссийский день ходьбы. Он проводится под эгидой Олимпийского комитета страны в рамках Международного форума «Россия – спортивная держава».
Колонны формировались от остановки общественного транспорта «Улица имени города Галле» до зоны старта. Мероприятие стартовало на перекрёстке проспекта Октября и улицы 50-летия СССР. Перед стартом символический выстрел сделал и.о. министра спорта Башкирии Руслан Хабибов. Финиш – на площади имени Ленина, где была организована концертная программа и зона спортивных активностей. Протяжённость маршрута составила 2024 метра. На протяжении трассы участников ожидали три зоны: «быстрее», «выше», «сильнее», на них были разного рода представления.
Стать участником спортивного праздника мог любой желающий. Наряду с горожанами участие в нём приняли прославленные российские спортсмены, олимпийские чемпионы и другие участники форума.
По данным министерства спорта Башкирии, в дне ходьбы приняло участие более 25 тысяч человек.
Фото: bashinform.ru