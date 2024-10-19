В Уфе состоялся Всероссийский день ходьбы

Колонны формировались от остановки общественного транспорта «Улица имени города Галле» до зоны старта. Мероприятие стартовало на перекрёстке проспекта Октября и улицы 50-летия СССР. Перед стартом символический выстрел сделал и.о. министра спорта Башкирии Руслан Хабибов. Финиш – на площади имени Ленина, где была организована концертная программа и зона спортивных активностей. Протяжённость маршрута составила 2024 метра. На протяжении трассы участников ожидали три зоны: «быстрее», «выше», «сильнее», на них были разного рода представления.