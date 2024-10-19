В Уфе был проведён Всероссийский день ходьбы

В столице республики провели Всероссийский день ходьбы. Массовое спортивное событие стало одним из важнейших пунктов программы международного форума «Россия — спортивная держава». В одном пешем строю по городу прошли его жители, именитые спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы, гости и участники форума.
2024 метра — именно столько предстояло преодолеть участникам Всероссийского дня ходьбы в Уфе. Символично, что старт движения колонны расположился на остановке «Спортивная». В Уфе мероприятия всероссийского дня ходьбы проходят уже в третий раз, но впервые так масштабно.
«День ходьбы» стал логичным продолжением основных событий форума «Россия — спортивная держава» и главным украшением его заключительного дня. Успех республики в проведении столь крупного мероприятия отмечают и его участники.
В составе участников «Дня ходьбы» — команда Олимпийского комитета России. Несколько десятков успешных спортсменов, олимпийских чемпионов и призеров.
На протяжении трассы участников ожидали три зоны: «быстрее», «выше», «сильнее». На каждой из них — разного рода представления. Ходоков приветствовали спортсмены, артисты и девушки в национальных башкирских костюмах.
Финиш состоялся на площади Ленина, где была организована концертная программа и зона активностей. В качестве приза за участие пешеходам, прошедшим дистанцию, выдали шоколадные медали.
Главная особенность «Дня ходьбы» — участие может принять любой желающий. Участники не на словах, а на деле показали, что пешие прогулки — самый доступный вид физической активности. А значит, полезно делать каждый свой день «Днём ходьбы».