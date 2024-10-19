В Уфе был проведён Всероссийский день ходьбы

В столице республики провели Всероссийский день ходьбы. Массовое спортивное событие стало одним из важнейших пунктов программы международного форума «Россия — спортивная держава». В одном пешем строю по городу прошли его жители, именитые спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы, гости и участники форума.

2024 метра — именно столько предстояло преодолеть участникам Всероссийского дня ходьбы в Уфе. Символично, что старт движения колонны расположился на остановке «Спортивная». В Уфе мероприятия всероссийского дня ходьбы проходят уже в третий раз, но впервые так масштабно.

Сегодня мы идем на рекорд. Мы заявили, что у нас будет более 20 тысяч. Но по нашим оценкам, это будет более 25 тысяч. Руслан Хабибов, и. о. министра спорта Республики Башкортостан

«День ходьбы» стал логичным продолжением основных событий форума «Россия — спортивная держава» и главным украшением его заключительного дня. Успех республики в проведении столь крупного мероприятия отмечают и его участники.

Все мои друзья, олимпийские чемпионы, что Уфа лучше. Такие форумы они нужны. Сегодня открыты все выставки для жителей нашей республики, чтобы они убедились, что мы идем вперед. Рима Баталова, многократная паралимпийская чемпионка, депутат Госдумы России

В составе участников «Дня ходьбы» — команда Олимпийского комитета России. Несколько десятков успешных спортсменов, олимпийских чемпионов и призеров.

Мы рады принять участие на земле Башкортостана. Это здорово, что мы можем сплотиться и объединиться общей идеей, общей целью. Встретиться, зарядиться энергией, здоровьем. Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка

На протяжении трассы участников ожидали три зоны: «быстрее», «выше», «сильнее». На каждой из них — разного рода представления. Ходоков приветствовали спортсмены, артисты и девушки в национальных башкирских костюмах.

Я 10 лет назад уже бывал здесь. За 10 лет город очень сильно изменился. Но остался таким же приветливым и гостеприимным. Тамерлан Башаев, бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо

Финиш состоялся на площади Ленина, где была организована концертная программа и зона активностей. В качестве приза за участие пешеходам, прошедшим дистанцию, выдали шоколадные медали.

Я первый раз нахожусь в Уфе. В первый раз посетила такое мероприятие, как День ходьбы. То, что я вижу, — это замечательная атмосфера. Атмосфера дружбы, атмосфера спорта. Светлана Ромашина, многократная олимпийская чемпионка