В Башкирии открылась библиотека в честь 105-летия Мустая Карима

В честь 105-летия со Дня рождения Мустая Карима на его малой родине открылась библиотека, оснащенная по последнему слову техники. Учреждение в селе Кляшево Чишминского района модернизировали по нацпроекту «Культура». Изучить творчество выдающегося литератора теперь можно не только в читальном зале, но и в музее — с помощью монофонов и других устройств.
Не иначе как новая точка притяжения появилась в самом центре села Кляшево. На малой родине народного поэта Башкортостана Мустая Карима открылась модельная библиотека нового поколения. Узнать о творчестве известного писателя и поэта гости могут в литературном музее.
Любой посетитель может познакомиться с творчеством народного поэта и с помощью монофона. Приложив его к уху, можно послушать стихотворения, читаемые самим автором.
Читальный зал стал настоящей литературной гостиной с домашней и уютной атмосферой. Причем изучать произведения здесь теперь могут и слабовидящие читатели. В наличии появились книги со шрифтом Брайля, электронные лупы и аудиоустройства.
Обновление библиотеки произошло по нацпроекту «Культура». Более восьми миллионов рублей выделили, чтобы учреждение стало современным. Вдобавок в здании появилась детская комната «Радость нашего дома» с интерактивной песочницей. А еще молодежная студия «Горизонт».
Дочь именитого литератора Альфия Каримова довольна обновлением библиотеки. Она передала книги Мустая Карима, где собраны все прозаические произведения, а также сборник для детей «Альфиюшкины рассказы» на русском и башкирском языках.
Огромный интерес к обновленной библиотеке проявляют юные и взрослые чишминцы. Известные башкирские литераторы придают большое значение новому месту притяжения на малой родине Мустая Карима.
Для Чишминского района новый объект должен стать творческой площадкой, где будут собираться писатели, деятели культуры и поклонники творчества Мустая Карима. Главная цель — приобщить как можно больше людей к чтению.