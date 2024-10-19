В Башкирии открылась библиотека в честь 105-летия Мустая Карима

В честь 105-летия со Дня рождения Мустая Карима на его малой родине открылась библиотека, оснащенная по последнему слову техники. Учреждение в селе Кляшево Чишминского района модернизировали по нацпроекту «Культура». Изучить творчество выдающегося литератора теперь можно не только в читальном зале, но и в музее — с помощью монофонов и других устройств.

Не иначе как новая точка притяжения появилась в самом центре села Кляшево. На малой родине народного поэта Башкортостана Мустая Карима открылась модельная библиотека нового поколения. Узнать о творчестве известного писателя и поэта гости могут в литературном музее.

Любой посетитель может познакомиться с творчеством народного поэта и с помощью монофона. Приложив его к уху, можно послушать стихотворения, читаемые самим автором.

Читальный зал стал настоящей литературной гостиной с домашней и уютной атмосферой. Причем изучать произведения здесь теперь могут и слабовидящие читатели. В наличии появились книги со шрифтом Брайля, электронные лупы и аудиоустройства.

Обновление библиотеки произошло по нацпроекту «Культура». Более восьми миллионов рублей выделили, чтобы учреждение стало современным. Вдобавок в здании появилась детская комната «Радость нашего дома» с интерактивной песочницей. А еще молодежная студия «Горизонт».

Дочь именитого литератора Альфия Каримова довольна обновлением библиотеки. Она передала книги Мустая Карима, где собраны все прозаические произведения, а также сборник для детей «Альфиюшкины рассказы» на русском и башкирском языках.

Огромный интерес к обновленной библиотеке проявляют юные и взрослые чишминцы. Известные башкирские литераторы придают большое значение новому месту притяжения на малой родине Мустая Карима.