В Уфе коллектив Башгосфилармонии приступил к записи антологии башкирской хоровой музыки

Хоровая капелла республики готовит уникальный проект. Коллектив Башгосфилармонии приступил к записи антологии башкирской хоровой музыки. Это произведения, созданные в период от 1940-х годов до наших дней. Работа посвящена 55-летию коллектива. Для начала записи нужно было найти подходящее помещение. И выбор был необычным.

Им не нужны ни музыкальные инструменты, ни минусовки. Зачем, когда есть магия голоса? Каждая композиция как разобранное на составляющие полотно и сшитое заново. Сегодня можно без платьев и фраков. Но ответственности едва ли меньше, чем на выступлении. Всё прозвучавшее в этом зале будет увековечено на долгие годы. Коллектив готовит антологию башкирской хоровой музыки.

Одна из самых ранних композиций — это песня «Урал-Тау», написанная в 1940-м году выпускником Московской консерватории Ралифом Габитовым. Позже молодой композитор погибнет на фронте. К записи готовились, не только составляя репертуар, но и выбирая место для записи. Рассматривалось несколько площадок: Шаляпинский зал в институте искусств, малый — в Башгосфилармонии и там же — в фойе. Выбор неожиданно пал на последний.

В начале двадцатого века фойе филармонии было синагогой. Возможно, ещё при строительстве учитывалась необходимость в хорошей акустике. На то, чтобы записать одну композицию, у коллектива уходит около часа. Состав хоровой капеллы многонационален. Много русских, которые без труда исполняют башкирские песни.