В Уфе во Дворце борьбы состоялась дискуссия на тему «Студенческий спорт – новая эра»

В рамках международного форума «Россия — спортивная держава» во Дворце борьбы прошла открытая дискуссия на тему «Студенческий спорт — новая эра». Поднимался вопрос всероссийских и международных соревнований среди студентов вузов России, включая участие иностранных студентов из дружественных стран.

Это помогает социальной адаптации для иностранных учащихся, отмечают эксперты. Также студенты МГИМО выступили с проектом «Студенческие игры – БРИКС». Международные соревнования, которые объединяют российских и зарубежных студентов-спортсменов. В планах у руководителей поднять вопрос о развитии адаптивного спорта среди студентов.