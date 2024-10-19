В Уфе завершились соревнования по гребному слалому «Край Курая»

Сегодня в новом комплексе гребного слалома завершились первые международные соревнования «Край Курая». В течение двух дней за медали боролись более 120 спортсменов из России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

Честь нашей Республики защищали 11 гребцов, в том числе и лидер сборной России Алсу Миназова. Участники соревновались в шести квалификациях. Стало известно, что в следующем году новый центр в Уфе примет спартакиаду и первенство страны.