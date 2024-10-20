Владимир Путин посетил новые спорткомплексы в Уфе

Башкортостан – один из наиболее самобытных регионов нашего Отечества. Об этом заявил Владимир Путин, открывая в Уфе пленарное заседание Международного форума «Россия – спортивная держава». Президент также поздравил уфимцев с юбилеем города и поблагодарил руководство и жителей республики за огромный вклад в развитие страны, трудовые, научные и спортивные триумфы. К слову, последних теперь станет гораздо больше. Владимир Путин посетил новые крупные спортивные комплексы и оценил условия, которые созданы для будущих чемпионов.
Три зала и 28 дорожек. Республиканский центр спортивной подготовки по фехтованию стал самым современным объектом в стране. В комплексе стоимостью почти в миллиард рублей одновременно могут заниматься 250 человек. Юные спортсмены так увлечённо тренировались, что даже не сразу заметили, как в зал вошёл Владимир Путин.
Наставники действительно одни из сильнейших в России, воспитали не одно поколение чемпионов, в том числе и олимпийских. Именно после общения с ними по итогам летних игр в Токио Радий Хабиров принял решение построить центр фехтования в Уфе, чтобы привлечь в этот вид спорта ещё больше молодёжи.
По количеству спортивных объектов Башкортостан занимает третье место среди регионов России, уступая лишь Москве и Московской области. Их у нас свыше 13 тысяч. Помимо центра фехтования, Владимир Путин в онлайн-режиме принял участие в открытии уфимского комплекса сооружений для гребного слалома и нового спорткомплекса «Амфибия» в Нефтекамске.
Спорт стал нормой жизни и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них в Башкортостане действует более 5400 объектов. Крупнейший – центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой, который также является одним из ведущих паралимпийских объектов России. В рамках международного форума здесь прошли соревнования «Герои нашего времени» для ветеранов специальной военной операции. Как и на поле боя, они вместе идут к новым победам.
Республика активно поддерживает ветеранов СВО, вовлекая их в программы адаптивной физической культуры и спорта. В рамках проекта «Мужество» героям помогают повышать физическую активность, разрабатываются индивидуальные программы тренировок с учётом состояния здоровья и интересов. Президент пожелал героям спецоперации успехов, отметив, что для людей, которые не боялись идти под пули, не может быть препятствий. Ничто не сможет остановить их развитие в спорте.