Владимир Путин посетил новые спорткомплексы в Уфе

Башкортостан – один из наиболее самобытных регионов нашего Отечества. Об этом заявил Владимир Путин, открывая в Уфе пленарное заседание Международного форума «Россия – спортивная держава». Президент также поздравил уфимцев с юбилеем города и поблагодарил руководство и жителей республики за огромный вклад в развитие страны, трудовые, научные и спортивные триумфы. К слову, последних теперь станет гораздо больше. Владимир Путин посетил новые крупные спортивные комплексы и оценил условия, которые созданы для будущих чемпионов.

Три зала и 28 дорожек. Республиканский центр спортивной подготовки по фехтованию стал самым современным объектом в стране. В комплексе стоимостью почти в миллиард рублей одновременно могут заниматься 250 человек. Юные спортсмены так увлечённо тренировались, что даже не сразу заметили, как в зал вошёл Владимир Путин.

Как центр, нравится? У вас тут шикарно, уверен, что у вас всё получится, особенно когда есть такие наставники. Владимир Путин

Наставники действительно одни из сильнейших в России, воспитали не одно поколение чемпионов, в том числе и олимпийских. Именно после общения с ними по итогам летних игр в Токио Радий Хабиров принял решение построить центр фехтования в Уфе, чтобы привлечь в этот вид спорта ещё больше молодёжи.

Центр большой и в то же время компактный. Все залы универсальные. Есть даже со встроенными дорожками. Нам раньше приходилось настраивать оборудование. Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию

Праздник, конечно, удался. Что касается встречи с Владимиром Владимировичем, то не всё, конечно, удалось рассказать, всё быстро было, но про основное мы поговорили. Все, кто видел сегодня этот комплекс, сказали, что он достойный и тут можно проводить самые разные соревнования. Лира Грушина, директор спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию, заслуженный тренер России

По количеству спортивных объектов Башкортостан занимает третье место среди регионов России, уступая лишь Москве и Московской области. Их у нас свыше 13 тысяч. Помимо центра фехтования, Владимир Путин в онлайн-режиме принял участие в открытии уфимского комплекса сооружений для гребного слалома и нового спорткомплекса «Амфибия» в Нефтекамске.

Мы благодарны вам, Владимир Владимирович, за то, что практически все крупные спортобъекты в республике строим с вашей поддержкой, поддержкой Правительства. Россия – это действительно великая спортивная держава. И вот в таких современных спорткомплексах мы будем воспитывать ещё больше чемпионов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Спорт стал нормой жизни и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них в Башкортостане действует более 5400 объектов. Крупнейший – центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой, который также является одним из ведущих паралимпийских объектов России. В рамках международного форума здесь прошли соревнования «Герои нашего времени» для ветеранов специальной военной операции. Как и на поле боя, они вместе идут к новым победам.