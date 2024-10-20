«Россия – спортивная держава»: итоги XII Международного форума в Уфе

Башкирия по праву принимала форум «Россия – спортивная держава» в этом году. Об этом заявил сам Президент страны, выступая на пленарной части мероприятия. Спорт – универсальный язык для межнационального диалога. И где его вести, как не в Уфе? На три дня город стал спортивной столицей страны. Он собрал более 5,5 тыс. участников из 30 стран мира. Позиция главы государства – настоящий спорт должен быть вне политики и коммерции. Об этом шла речь уже на Совете при Президенте России по развитию физической культуры. О ключевых моментах форума – в нашем сюжете.

Если спорт – язык универсальный, то культура, наоборот, самобытна. И гости форума как дети малые не перестают удивляться, знакомясь с башкирской национальной одеждой или пробуя местную кухню.

У нас, конечно, разные климатические условия. У нас тоже есть зима, но не такая холодная и снежная, как у вас. У нас вообще нет снега, поэтому и лыжного спорта как такового нет, зимних видов. Но у нас развивается плавание, есть бассейны. В холодное время года бассейны подогревают. Рафаэль Муленга, представитель спортивного ведомства Республики Замбия

Этностиль соседствует с современными инсталляциями. Вот даже вице-премьер федерального правительства Дмитрий Чернышенко не смог пройти мимо этой спортивной стелы, предложив сделать фото на память. Правда, взять в руки экспонаты не получилось. Но самое интересное – внутри павильонов. Выставка – настоящая витрина спортивных достижений, словно чемпионский подиум, по которому сплошь ходят звезды спорта. Вот, например, автографы фанатам раздает футболист Андрей Аршавин. Ну а на стенде Федерации бокса, не скупясь на улыбку, фотографируется непобеждённый абсолютный чемпион мира Артур Бетербиев. В Уфе, кстати, спортсмен не впервые.

Все желающие могли измерить силу собственного удара или почувствовать себя пилотами гоночного болида. Что касается башкирского стенда, здесь гостям раздавали леденцы и даже медали, правда, шоколадные.

И всё же в первую очередь площадка создана для обсуждения ключевых вопросов по развитию спортивной отрасли. Именно здесь ставятся новые задачи по достижению национальных целей развития спорта в нашей стране. И эти цели обозначает Президент. Но прежде, приветствуя участников, Владимир Путин дал понять, почему международный диалог проходит именно в Башкортостане.

Мы собрались в Уфе, столице Башкирии, одного из наиболее самобытных регионов нашего многонационального Отечества. В этом году Уфа отмечает своё 450-летие. Хотел бы поздравить жителей города и всей республики с этим знаменательным событием. Хочу также поблагодарить за огромный вклад в развитие нашей большой страны, её ратные, трудовые, научные и спортивные триумфы. Уверен, участники форума по достоинству оценят знаменитое башкирское гостеприимство, с интересом познакомятся с историей этого замечательного древнего края, его уникальным культурным наследием и спортивными традициями и, конечно, с современными достижениями региона. Владимир Путин

Далеко ходить не надо. Уфа действительно словно новый спортивный Олимп, а Дворец борьбы – ее жемчужина. И свою работу он начал с приема столь масштабного мероприятия.

Мы стоим во Дворце спорта, я Президенту доложил, что мы еще не начали тренировки, поскольку мероприятие идет, но в ноябре уже сюда дети зайдут. Более тысячи детей уже заявки подали, представляете? Эти дети все живут вот здесь. Не в центре города, в каких-то элитных местах. В прекрасном месте, из подъезда вышел – ребенок может пойти заниматься. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Такую задачу поставил и Президент в ходе Совета по развитию физической культуры. И одним из важных направлений этой работы он назвал предоставление бесплатных услуг для детей. Взять хотя бы нормативы на спортивные разряды.

Я вам честно скажу: если бы в своё время, когда я активно спортом занимался, вот так бы за всё приходилось платить, я никогда бы не выполнил норматив мастера спорта Советского Союза по самбо и никогда бы не выполнил норматив мастера спорта СССР по дзюдо. В моей семье не было лишней копеечки, чтобы за всё платить. Владимир Путин

Словно работая на опережение, еще задолго до совета в Башкортостане уже определили: в новых центрах для детей будет возможность заниматься бесплатно.

Особые задачи стоят и перед Паралимпийским комитетом. Тема физической реабилитации сейчас особенно актуальна. Как в контексте поддержки ветеранов, так и воспитания паралимпийских чемпионов. Именно спорт помог выжить и вернуться к нормальной жизни ветерану СВО, Герою России Рустаму Сайфуллину.

Спорт должен базироваться на принципах решения конфликтов, быть фактором объединения многополярного мира. Именно такой путь взаимоуважения во всех сферах сотрудничества выбирает Россия.

Перспективы, завтрашний день мирового спорта, действительно, нуждаются в серьёзном, предметном обсуждении, в совместном поиске ответа на вопрос: как преодолеть непростые вызовы современности, не допустить раскола международной спортивной семьи, очистить спорт от вульгарной политизации, от двойных стандартов, извращённых правил, унизительной дискриминации, в том числе по признаку гражданства и национальности атлетов. Владимир Путин

Президент поручил продумать механизмы поддержки негосударственных организаций, например федераций и фитнес-клубов. Кроме того, в следующем году федеральный Минспорт может запустить программу «Земский тренер», которая будет работать по типу республиканской программы.

До 2030 года в стране появится ещё свыше двух тысяч новых спортобъектов. Только из федерального бюджета на эти цели выделят порядка 65 миллиардов рублей. Часть денег направят и в Башкортостан, где уже готовятся строить центры прогресса бокса и тенниса, которые станут самыми большими подобными объектами в стране.

Довольный увиденным остался и Президент страны. Перед тем, как выехать в аэропорт, Владимир Путин пообщался с местными жителями и рассказал о своих впечатлениях.