Рабочая встреча Владимира Путина и Радия Хабирова

Глава региона доложил Президенту о поиске новых рынков, международной кооперации и об индустриализации сельского хозяйства с упором на перерабатывающую промышленность. Глава государства отметил хорошие темпы развития промышленности в Башкирии, при этом призвал обратить особое внимание на количество специалистов скорой помощи. Полная версия рабочей встречи – в нашем видео.