Эксперты назвали визит Президента в Уфу выражением доверия региональным властям

Визит Президента в Уфу – это сигнал Кремля о поддержке Радия Хабирова на деле, а не на словах. Такие комментарии экспертов стали появляться в информационном поле сразу после встречи Владимира Путина с Радием Хабировым. Глава государства в очередной раз продемонстрировал, что у него тёплые отношения с республикой и её лидером.
Политологи, научное сообщество и общественные деятели визит главы государства в Башкортостан расценили прежде всего как выражение глубокого доверия региональным властям.
Башкортостан возвращает себя в число сильнейших спортивных регионов страны, считают эксперты. Проведение форума «Россия – спортивная держава» и строительство множества социальных и спортивных объектов выводят наш регион на качественно новый уровень.
Подробнее об оценке экспертами визита Президента в Башкортостан, а также значимости проведения форума в Уфе – в нашем видео.