Эксперты назвали визит Президента в Уфу выражением доверия региональным властям

Визит Президента в Уфу – это сигнал Кремля о поддержке Радия Хабирова на деле, а не на словах. Такие комментарии экспертов стали появляться в информационном поле сразу после встречи Владимира Путина с Радием Хабировым. Глава государства в очередной раз продемонстрировал, что у него тёплые отношения с республикой и её лидером.