Памятнику Салавату Юлаеву в Уфе вернут первоначальный облик

Возвращение утраченных элементов и исторического цвета. Памятнику Салавату Юлаеву вернут первоначальный облик. Башкультнаследие на неделе опубликовало доработанный проект реставрации, где указано, какие работы проведут с монументом. Восстановление будет масштабным, так как, чтобы сохранить символ столицы, необходимо провести укрепление не только самой композиции, но и площадки, на которой он находится. В каком состоянии сейчас памятник, что необходимо сделать и когда начнется процесс восстановления?

Уникальность монумента в том, что при массе в 40 тонн он стоит на трёх опорах. Сложное инженерное сооружение, где так важны расчеты, прочность материала. А состояние скульптуры уже давно далеко от идеала. Эти кадры изнутри коня были сняты еще четыре года назад. Ржавчина, сквозные отверстия.

Элементы самого памятника там скреплены либо на сварке, либо на штифтах, либо на болтах. И вот эти штифты, значительная их часть, просто повываливались из гнёзд. Анатолий Яксин, инженер-проектировщик

Анатолий Яксин ещё в 2020 году был приглашён для обследования памятника. Тогда стало понятно, что проблема не только в самой скульптуре, но и в постаменте, и в грунте. Специалисты на тот момент установили, что за год крен в сторону Белой составил более сантиметра, а фундамент просел на 6-7 см.

А вот почему самой скульптуре спустя полвека потребовалась реставрация? Монумент получился не совсем таким, как его задумывал автор Сосланбек Тавасиев. Он хотел видеть национального героя в бронзовом исполнении, но согласовали чёрный металл – чугун. Архитектор Константин Донгузов считает, что изначальный проект был бы лучшим вариантом.

Реставрация будет проходить комплексно. Необходимо укрепить грунт, который сейчас находится в движении. Того же требует и постамент, а облицовочные плиты снимут для восстановления. И, конечно, будет восстановлена сама скульптура. Для этого её придётся демонтировать. Но после работ всё вернётся на свои места. Заранее все моменты указаны в нормативно-правовых актах.

Так, на груди коня отсутствует медальон в виде сердца. А исторический цвет – тёмно-серый. Снимать памятник будут так же, как и устанавливали частями.

После будет проведена конкурсная процедура на определение подрядчика. Памятник из Уфы никуда не увезут. Специалисты будут проводить реставрационные работы в республике. Команда телеканала БСТ сейчас готовит посвященную этому документальную картину «Я вернусь». В ней будет и художественная мистическая линия. Роль национального героя исполнил Эльбрус Нигматуллин.