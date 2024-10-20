Памятнику Салавату Юлаеву в Уфе вернут первоначальный облик

Возвращение утраченных элементов и исторического цвета. Памятнику Салавату Юлаеву вернут первоначальный облик. Башкультнаследие на неделе опубликовало доработанный проект реставрации, где указано, какие работы проведут с монументом. Восстановление будет масштабным, так как, чтобы сохранить символ столицы, необходимо провести укрепление не только самой композиции, но и площадки, на которой он находится. В каком состоянии сейчас памятник, что необходимо сделать и когда начнется процесс восстановления?
Уникальность монумента в том, что при массе в 40 тонн он стоит на трёх опорах. Сложное инженерное сооружение, где так важны расчеты, прочность материала. А состояние скульптуры уже давно далеко от идеала. Эти кадры изнутри коня были сняты еще четыре года назад. Ржавчина, сквозные отверстия.
Анатолий Яксин ещё в 2020 году был приглашён для обследования памятника. Тогда стало понятно, что проблема не только в самой скульптуре, но и в постаменте, и в грунте. Специалисты на тот момент установили, что за год крен в сторону Белой составил более сантиметра, а фундамент просел на 6-7 см.
А вот почему самой скульптуре спустя полвека потребовалась реставрация? Монумент получился не совсем таким, как его задумывал автор Сосланбек Тавасиев. Он хотел видеть национального героя в бронзовом исполнении, но согласовали чёрный металл – чугун. Архитектор Константин Донгузов считает, что изначальный проект был бы лучшим вариантом.
Реставрация будет проходить комплексно. Необходимо укрепить грунт, который сейчас находится в движении. Того же требует и постамент, а облицовочные плиты снимут для восстановления. И, конечно, будет восстановлена сама скульптура. Для этого её придётся демонтировать. Но после работ всё вернётся на свои места. Заранее все моменты указаны в нормативно-правовых актах.
Так, на груди коня отсутствует медальон в виде сердца. А исторический цвет – тёмно-серый. Снимать памятник будут так же, как и устанавливали частями.
После будет проведена конкурсная процедура на определение подрядчика. Памятник из Уфы никуда не увезут. Специалисты будут проводить реставрационные работы в республике. Команда телеканала БСТ сейчас готовит посвященную этому документальную картину «Я вернусь». В ней будет и художественная мистическая линия. Роль национального героя исполнил Эльбрус Нигматуллин.
Конечно, сложно представить башкирскую столицу без главного символа. Но чтобы памятник величественно возвышался и дальше, как обещают специалисты, как минимум сто лет, на время ему придется сойти с постамента.