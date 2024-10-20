Пора менять резину: в Башкирии ожидается похолодание

Завтра местами по республике ожидается дождь, ночью со снегом. Такой прогноз дает Башгидрометцентр. На следующей неделе в регионе ожидается похолодание. А значит, автомобилистам уже пора менять летнюю резину на зимнюю. Сделать это настоятельно рекомендуют и в Госавтоинспекции. «День жестянщика» может наступить уже совсем скоро. В этот период клиентов становится больше не только в пунктах шиномонтажа, но и в центрах кузовного ремонта.

Последний этап подготовки, балансировка – и колесо готово к установке. В шиномонтажках наступает горячая пора – автомобилисты меняют летнюю резину на зимнюю. Среди тех, кто решил переобуться заблаговременно и Рамиль Шахмаметов. Если несколько ночей подряд на термометре минус, то пора менять колеса, говорить он.

Менять шины приезжают и рядовые автолюбители, и водители машин экстренных служб. В Уфе цена за перекидку колес с балансировкой на дисках начинается с 1200 рублей. А если нужна перебортировка, то сумма уже возрастает. Сотрудники шиномонтажек отмечают, что ажиотаж впереди. Несмотря на это, запись на обслуживание уже расписана на несколько дней вперед.

А похолодание грядет уже совсем скоро. В Уфе, а также в Перми, Казани, Самаре и Нижнем Новгороде, по прогнозам синоптиков, осадки ожидаются в период с 20 по 25 октября. И водителям нужно быть во всеоружии.

В магазинах по продаже шин на полках сейчас практически только зимняя резина. Большой наплыв покупателей был две недели назад, отмечают сотрудники. Сейчас он идет спад. Тем не менее продавцы готовятся ко второй волне ажиотажа. Когда придет снег и опомнятся те, кто все делает в последний момент.

Увеличение потока клиентов ожидают и в центрах кузовного ремонта. Именно здесь собираются автомобили участников «Дня жестянщика». Тенденция такая, что в октябре-ноябре в среднем на 30% больше привозят битых машин, говорят специалисты.