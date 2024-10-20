В онкодиспансере Уфы провели серию уникальных операций

В столице республики впервые провели серию лапароскопических операций по удалению опухолевых тромбов. Врачам Республиканского клинического онкологического диспансера удалось удалить новообразования в почечных сосудах пациентам с раком почки. Всего несколько небольших проколов вместо открытого хирургического вмешательства, которое до недавнего времени было единственным методом проведения операций.

Перед выпиской врачи консультируют своих пациентов, а после ждут снова в стенах онкодиспансера, но уже для проверки. Вернуться домой после операции, которую провели меньше недели назад, готовится Алёна Иванова. По профессии – медсестра, поэтому как никто другой знает о необходимости прохождения планового осмотра. А так как на первой стадии рак себя никак не проявляет, результаты анализов повергли девушку в шок.

На УЗИ у меня обнаружили опухоль, поэтому очень своевременно все это обнаружилось. Быстро, в короткие сроки поступила сюда, и вот в понедельник прооперировались. У меня операция проходила лапароскопически. Пока мы в эфире, я хочу большую благодарность выразить своему доктору Андрею Борисовичу Чапраку, он умница, у него правда золотые руки, я ему искренне говорю огромное спасибо. Заведующий Юрий Нусинович Хризман – это врач от бога. Я хожу, я кушаю, я питаюсь, сегодня, даст бог, нас выпишут. Алёна Иванова, пациентка Республиканского клинического онкологического диспансера

Удаление опухолевого тромба из нижней полой вены лапароскопическим методом в республике провели впервые. Еще недавно врачи могли прооперировать пациентов только открытым способом, сделав разрез на животе. С помощью качественного оборудования и прогрессивных методик пациенты восстанавливаются и выписываются из стационара вдвое быстрее – уже на пятый-шестой день.

Благодаря длинным тонким инструментам под контролем видеокамер высокого разрешения у врачей есть возможность проводить операции быстро и безопасно для пациентов, что особенно важно для онкобольных. Все происходящее врачи видят на экранах.

Было выполнено три таких оперативных вмешательства за последние пару месяцев. Раньше эти операции выполнялись лишь в больших федеральных центрах врачами экспертного класса. На данный момент мы можем выполнять это в рамках нашего учреждения. При лапароскопических операциях благодаря современным методам визуализации мы можем увидеть настолько мелкие структуры и вблизи при помощи 5-миллиметровых инструментов выполнять весь спектр оперативных вмешательств, которые возможны. Андрей Чапрак, врач-онколог отделения онкоурологии Республиканского клинического онкологического диспансера

Миниинвазивную операцию провели и бойцу СВО Константину Кузнецову. Приехав в отпуск, он столкнулся с проблемами с мочеиспусканием, обратился к врачу, который и поставил неутешительный диагноз. После восстановления мужчина пройдет военно-врачебную комиссию, где экспертиза установит, отправится ли воин «за ленточку» снова.

Я воевал на Краснолиманском направлении под городом Кировск, село Торское, был удостоен отпуска, приехал, и вот обнаружилась проблема с онкологией почек. Два дня прошло после операции, но внутри еще все горит, конечно же. А так все нормально, все хорошо, тем более Юрий Нусинович не дает больно-то скучать, говорит, то надо сделать, это надо сделать. Константин Кузнецов, пациент Республиканского клинического онкологического диспансера

В России по нацпроекту «Здравоохранение» реализуется программа борьбы с онкологическими заболеваниями. На переоборудование медучреждений и подготовку врачей из федерального бюджета выделено порядка триллиона рублей. Республиканский клинический онкологический диспансер оснастили современным оборудованием, которое позволяет лечить пациентов по мировым стандартам.

У нас увеличилась пятилетняя выживаемость наших пациентов, то есть те пациенты, которые заведомо приходят на третьей стадии и частично на четвертой стадии, которые быстро погибали, сейчас живут больше пяти лет. Уменьшилась одногодичная летальность, то есть это тоже такая цифра – показатель того, что появились современные методы, которые позволяют помочь нашим пациентам. У нас растет ранняя выявляемость. Адель Измайлов, главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера, заслуженный врач Российской Федерации

Сегодня в онкодиспансере используют современное оборудование для проведения лучевой терапии, а пациентам стали доступны инновационные опции и препараты: противоопухолевая лекарственная терапия – таргетная и иммунотерапия – то, о чем люди раньше не мечтали.

Часто сталкиваемся с тем, что пациент не может пройти вовремя компьютерную томографию, допустим, с контрастированием. Это проблема не больницы какой-то, это проблема дефицита объемов на уровне Российской Федерации. Эти проблемы мы всегда озвучиваем и надеемся на то, что наше государство обратит внимание на это и сделает все для того, чтобы помощь – онкологическая и не только – стала доступна всему населению нашей республики и нашей страны. Адель Измайлов, главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера, заслуженный врач Российской Федерации