В онкодиспансере Уфы провели серию уникальных операций

В столице республики впервые провели серию лапароскопических операций по удалению опухолевых тромбов. Врачам Республиканского клинического онкологического диспансера удалось удалить новообразования в почечных сосудах пациентам с раком почки. Всего несколько небольших проколов вместо открытого хирургического вмешательства, которое до недавнего времени было единственным методом проведения операций.
Перед выпиской врачи консультируют своих пациентов, а после ждут снова в стенах онкодиспансера, но уже для проверки. Вернуться домой после операции, которую провели меньше недели назад, готовится Алёна Иванова. По профессии – медсестра, поэтому как никто другой знает о необходимости прохождения планового осмотра. А так как на первой стадии рак себя никак не проявляет, результаты анализов повергли девушку в шок.
Удаление опухолевого тромба из нижней полой вены лапароскопическим методом в республике провели впервые. Еще недавно врачи могли прооперировать пациентов только открытым способом, сделав разрез на животе. С помощью качественного оборудования и прогрессивных методик пациенты восстанавливаются и выписываются из стационара вдвое быстрее – уже на пятый-шестой день.
Благодаря длинным тонким инструментам под контролем видеокамер высокого разрешения у врачей есть возможность проводить операции быстро и безопасно для пациентов, что особенно важно для онкобольных. Все происходящее врачи видят на экранах.
Миниинвазивную операцию провели и бойцу СВО Константину Кузнецову. Приехав в отпуск, он столкнулся с проблемами с мочеиспусканием, обратился к врачу, который и поставил неутешительный диагноз. После восстановления мужчина пройдет военно-врачебную комиссию, где экспертиза установит, отправится ли воин «за ленточку» снова.
В России по нацпроекту «Здравоохранение» реализуется программа борьбы с онкологическими заболеваниями. На переоборудование медучреждений и подготовку врачей из федерального бюджета выделено порядка триллиона рублей. Республиканский клинический онкологический диспансер оснастили современным оборудованием, которое позволяет лечить пациентов по мировым стандартам.
Сегодня в онкодиспансере используют современное оборудование для проведения лучевой терапии, а пациентам стали доступны инновационные опции и препараты: противоопухолевая лекарственная терапия – таргетная и иммунотерапия – то, о чем люди раньше не мечтали.
Как отмечают специалисты, с каждым годом увеличиваются случаи выявления раковых заболеваний. Динамику связывают не только с появлением новой техники. Люди стараются активно проходить диспансеризацию, за счет чего врачи на ранних стадиях могут обнаружить нарушения в организме. Поэтому пренебрегать осмотром не стоит, ведь болезнь легче предупредить, чем лечить.