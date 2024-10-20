В Уфе в память о Мустае Кариме состоялась премьера спектакля «Чёрные воды»
В Уфе вспоминают
народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Сегодня исполняется 105 лет со дня
рождения поэта-фронтовика и военного корреспондента, классика башкирской и
российской литературы, писателя, драматурга.
В этот день по традиции
к памятнику выдающемуся мастеру слова возложили цветы, а затем там же, в сквере
перед Домом профсоюзов, декламировали произведения Мустая Карима, а также стихи
о самом поэте. Участие в мероприятии принял и глава республики Радий Хабиров, а
также дочь поэта Альфия Каримова.
Мустай Карим –
выдающийся человек, настоящий сын башкирского народа, великий поэт. Я считаю
себя очень счастливым человеком, в том числе и потому, что мне удалось с ним
пообщаться и поработать. Это яркий и невероятно интеллигентный общественный и
политический деятель. Знаете, мне на самом деле повезло – я не просто застал
время жизни Мустафы Сафича, а общался с ним и помогал в совместных с
республикой проектах. Когда я работал Руководителем Администрации Президента
Башкортостана, мы встречались, по каким-то вопросам он приходил, просил помочь
людям. Он был очень сильным человеком. Жизнь продолжается, и очень важно, что
его огромное наследие остаётся с нами.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
После все переместились
в Молодёжный театр, где состоялась премьера спектакля «Черные воды». В
постановке использованы более 10 произведений писателя. Монологи артистов
пронизаны самыми трогательными моментами жизни башкирского поэта. Так, в них
использовано содержание личных писем Мустая Карима и его жены Раузы Каримовой,
которыми они обменивались во время Великой Отечественной войны.
Он никогда не писал
неправду, он никогда не был номенклатурным писателем. И он понятен любому
человеку, независимо от национальности и возраста. С ним было тепло, он всегда
помогал людям.