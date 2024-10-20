В Уфе в память о Мустае Кариме состоялась премьера спектакля «Чёрные воды»

В Уфе вспоминают народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения поэта-фронтовика и военного корреспондента, классика башкирской и российской литературы, писателя, драматурга.

В этот день по традиции к памятнику выдающемуся мастеру слова возложили цветы, а затем там же, в сквере перед Домом профсоюзов, декламировали произведения Мустая Карима, а также стихи о самом поэте. Участие в мероприятии принял и глава республики Радий Хабиров, а также дочь поэта Альфия Каримова.

Мустай Карим – выдающийся человек, настоящий сын башкирского народа, великий поэт. Я считаю себя очень счастливым человеком, в том числе и потому, что мне удалось с ним пообщаться и поработать. Это яркий и невероятно интеллигентный общественный и политический деятель. Знаете, мне на самом деле повезло – я не просто застал время жизни Мустафы Сафича, а общался с ним и помогал в совместных с республикой проектах. Когда я работал Руководителем Администрации Президента Башкортостана, мы встречались, по каким-то вопросам он приходил, просил помочь людям. Он был очень сильным человеком. Жизнь продолжается, и очень важно, что его огромное наследие остаётся с нами.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

После все переместились в Молодёжный театр, где состоялась премьера спектакля «Черные воды». В постановке использованы более 10 произведений писателя. Монологи артистов пронизаны самыми трогательными моментами жизни башкирского поэта. Так, в них использовано содержание личных писем Мустая Карима и его жены Раузы Каримовой, которыми они обменивались во время Великой Отечественной войны.

Он никогда не писал неправду, он никогда не был номенклатурным писателем. И он понятен любому человеку, независимо от национальности и возраста. С ним было тепло, он всегда помогал людям.

Альфия Каримова, дочь Мустая Карима
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