В Уфе в память о Мустае Кариме состоялась премьера спектакля «Чёрные воды»

Мустай Карим – выдающийся человек, настоящий сын башкирского народа, великий поэт. Я считаю себя очень счастливым человеком, в том числе и потому, что мне удалось с ним пообщаться и поработать. Это яркий и невероятно интеллигентный общественный и политический деятель. Знаете, мне на самом деле повезло – я не просто застал время жизни Мустафы Сафича, а общался с ним и помогал в совместных с республикой проектах. Когда я работал Руководителем Администрации Президента Башкортостана, мы встречались, по каким-то вопросам он приходил, просил помочь людям. Он был очень сильным человеком. Жизнь продолжается, и очень важно, что его огромное наследие остаётся с нами.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан