«Между нами»: форум «Россия – спортивная держава» в Уфе

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней. Сегодня – о прошедшем в Уфе международном форуме «Россия – спортивная держава».

Проведение в Уфе XII Международного форума «Россия – спортивная держава» стало не только главным событием минувшей недели – это знаковое, этапное событие для всей новейшей истории Башкортостана. И не только потому, что участие в нем принял Владимир Путин, многочисленные статусные зарубежные гости, ведущие представители федеральной власти и вся спортивная элита страны. Но прежде всего потому, что мы подтвердили свои лидирующие позиции в спортивной, общественной и в конечном счете политической системе координат на федеральном уровне. Подробнее – в нашем видео.