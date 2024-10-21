В Стерлитамаке назначен новый мэр

Сегодня, 21 октября, в Стерлитамаке был назначен новый мэр. На пост главы администрации депутаты городского совета утвердили кандидатуру 33-летнего Эмиля Шаймарданова. Ранее он занимал пост первого заместителя.
Бывший руководитель администрации Стерлитамака Рустем Газизов ушел с поста в связи с истечением срока контракта. Он руководил делами муниципалитета с ноября 2021 года.
На заседании горсовета присутствовал Глава Башкирии Радий Хабиров. Он поблагодарил Рустема Газизова за проделанную работу и отметил, что его компетенции нужны республике.
Фото: bashinform.ru