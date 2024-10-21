В Стерлитамаке назначен новый мэр

Сегодня, 21 октября, в Стерлитамаке был назначен новый мэр. На пост главы администрации депутаты городского совета утвердили кандидатуру 33-летнего Эмиля Шаймарданова. Ранее он занимал пост первого заместителя.

Фото №1 - В Стерлитамаке назначен новый мэр

Бывший руководитель администрации Стерлитамака Рустем Газизов ушел с поста в связи с истечением срока контракта. Он руководил делами муниципалитета с ноября 2021 года.

На заседании горсовета присутствовал Глава Башкирии Радий Хабиров. Он поблагодарил Рустема Газизова за проделанную работу и отметил, что его компетенции нужны республике.

Фото: bashinform.ru

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