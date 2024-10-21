Жители Уфы вновь подняли тревогу из-за появления стаи бездомных собак

В Уфе на улице Энгельса разгуливает стая собак. Как сообщила одна из уфимок, псы выбрали эту территорию для своего проживания.

Администрация Кировского района прокомментировала ситуацию, отметив, что информация уже передана в службу отлова. Они также добавили, что данный адрес теперь находится «под контролем».

Кроме того, в районной администрации напомнили, что жители могут самостоятельно сообщить о проблемах с бездомными собаками через интерактивный сервис на сайте мэрии Уфы. Важно отметить, что горожане часто жалуются на наличие безнадзорных собак в различных частях города, включая Инорс, Нижегородку и район Горсовета.