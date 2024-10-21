Мэрия Уфы прокомментировала подробности эвакуации в лицее №107

Мэрия Уфы прокомментировала инцидент, произошедший в лицее №107. В администрации сообщили, что у одного из учащихся был взломан личный аккаунт в соцсетях.

«Приняты необходимые меры в соответствии с алгоритмом действий при поступлении информации об угрозе совершения террористического акта. Образовательный процесс осуществляется в учебном заведении в штатном режиме», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, сегодня утром из лицея были экстренно эвакуированы все учащиеся и сотрудники. На место происшествия прибыли спасательные службы, включая кинологов, для проверки здания. По данным источников, ситуация возникла из-за тревожного сообщения в интернете от неизвестного, который заявил о преследованиях и намерении осуществить расправу.