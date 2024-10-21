Житель Уфы создал сад на чердаке из запрещённых растений

В Уфе задержали 29-летнего мужчину, который организовал «производство» конопли на чердаке своей дачи. По информации МВД по РБ, он создал для растений идеальные условия: утеплил помещение и установил системы вентиляции и освещения. Полицейские нашли его сад и изъяли около 2, 3 кг сушеной марихуаны.

Мужчина использовал электрические лампы вместо солнечного света и специальное оборудование для поддержания температуры и влажности. Он планировал собрать хороший урожай, но был задержан до того, как успел это сделать. Задержанный заявил, что все свои знания о выращивании растений получил из интернета.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело за незаконное культивирование наркотических растений. Теперь мужчина ожидает судебного решения.