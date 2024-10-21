Радий Хабиров принял участие в заседании горсовета Стерлитамака

Самый молодой мэр в Башкортостане. Главой администрации Стерлитамака назначен 33-летний Эмиль Шаймарданов. Его кандидатуру большинством голосов поддержали депутаты городского совета. В заседании также принял участие Радий Хабиров. Он отметил заслуги прежнего главы администрации Рустема Газизова и подчеркнул, что его управленческие качества будут востребованы на республиканском уровне.

С каждым годом Стерлитамак становится краше и благоустроенней. С этих слов начал своё выступление Радий Хабиров, отметив, что всегда с удовольствием приезжает сюда. Высокие экономические показатели, динамичное развитие. Но не только этим славится второй по величине город республики.

Стерлитамак всегда отличался порядком и чистотой. Он два раза был золотым городом России и три раза серебряным по чистоте и благоустройству. У людей здесь особая культура заботы о своей малой родине.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

При этом Стерлитамак сохраняет и статус одного из промышленных центров республики. Градообразующее предприятие БСК активно работает и направляет часть выручки на благоустройство территорий и общественных пространств. Решаются вопросы проблемных дорог, строятся новые дома и микрорайоны, социальные объекты. И во многом эта заслуга уже экс-главы Стерлитамака и его команды, подчеркнул Радий Хабиров. Управленческий опыт Рустема Газизова теперь востребован на республиканском уровне.

Благодарю, Рустем Фаритович, за работу на посту главы Стерлитамака. За три года вы улучшили показатели города, активно работали над благоустройством, сделали город популярным среди туристов. Многое сделали для участников СВО и их семей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров принял участие в заседании горсовета Стерлитамака

За проделанную работу на посту главы администрации города Рустему Газизову вручена медаль «За трудовую доблесть». По словам чиновника, за эти три года он всем сердцем полюбил Стерлитамак и его жителей. А благодаря поддержке руководства республики удалось реализовать крупные проекты.

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Эти три года прошли как один миг. Мы все вместе работали одной большой слаженной командой. Я благодарен за то, что каждый из вас на своём месте сделал так, чтобы повысить значимость нашего города, чтобы его имя было у всех на слуху. Новому руководителю желаю, чтобы тот драйв и заряд энергии, который есть в жителях города, ни в коем случае не иссякал. И чтобы вы, самое главное, умели слушать и слышать каждого человека.

Рустем Газизов, глава администрации г. Стерлитамака /2021-2024/

За кандидатуру нового мэра проголосовали депутаты городского совета. Они поддержали уроженца Стерлитамака Эмиля Шаймарданова, который ранее занимал пост первого заместителя главы местной администрации по строительству.

Спасибо Рустему Фаритовичу Газизову за бесценный опыт, который я приобрёл под его руководством. Мы продолжим развивать наш Стерлитамак. Главная тема – это поддержка участников специальной военной операции, их семей, а также социальной сферы, строительства, ЖКХ, транспорта. Со своей стороны сделаю всё, чтобы оправдать оказанное мне высокое доверие, применю свои знания и силы, чтобы Стерлитамак развивался и процветал дальше.

Эмиль Шаймарданов, глава администрации г. Стерлитамака

Несмотря на молодой возраст – новому мэру Стерлитамака 33 года – он уже достаточно опытный управленец. Работал в Правительстве Москвы, Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Руководил отделом в Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства. Два года назад вернулся в родной город в качестве заместителя главы администрации. Поэтому времени на раскачку нет. Все начатые проекты будут реализованы.

Волна
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