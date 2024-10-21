Радий Хабиров принял участие в заседании горсовета Стерлитамака

Эти три года прошли как один миг. Мы все вместе работали одной большой слаженной командой. Я благодарен за то, что каждый из вас на своём месте сделал так, чтобы повысить значимость нашего города, чтобы его имя было у всех на слуху. Новому руководителю желаю, чтобы тот драйв и заряд энергии, который есть в жителях города, ни в коем случае не иссякал. И чтобы вы, самое главное, умели слушать и слышать каждого человека.

Рустем Газизов, глава администрации г. Стерлитамака /2021-2024/