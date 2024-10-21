Радий Хабиров принял участие в заседании горсовета Стерлитамака

Самый молодой мэр в Башкортостане. Главой администрации Стерлитамака назначен 33-летний Эмиль Шаймарданов. Его кандидатуру большинством голосов поддержали депутаты городского совета. В заседании также принял участие Радий Хабиров. Он отметил заслуги прежнего главы администрации Рустема Газизова и подчеркнул, что его управленческие качества будут востребованы на республиканском уровне.
С каждым годом Стерлитамак становится краше и благоустроенней. С этих слов начал своё выступление Радий Хабиров, отметив, что всегда с удовольствием приезжает сюда. Высокие экономические показатели, динамичное развитие. Но не только этим славится второй по величине город республики.
При этом Стерлитамак сохраняет и статус одного из промышленных центров республики. Градообразующее предприятие БСК активно работает и направляет часть выручки на благоустройство территорий и общественных пространств. Решаются вопросы проблемных дорог, строятся новые дома и микрорайоны, социальные объекты. И во многом эта заслуга уже экс-главы Стерлитамака и его команды, подчеркнул Радий Хабиров. Управленческий опыт Рустема Газизова теперь востребован на республиканском уровне.
За проделанную работу на посту главы администрации города Рустему Газизову вручена медаль «За трудовую доблесть». По словам чиновника, за эти три года он всем сердцем полюбил Стерлитамак и его жителей. А благодаря поддержке руководства республики удалось реализовать крупные проекты.
За кандидатуру нового мэра проголосовали депутаты городского совета. Они поддержали уроженца Стерлитамака Эмиля Шаймарданова, который ранее занимал пост первого заместителя главы местной администрации по строительству.
Несмотря на молодой возраст – новому мэру Стерлитамака 33 года – он уже достаточно опытный управленец. Работал в Правительстве Москвы, Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Руководил отделом в Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства. Два года назад вернулся в родной город в качестве заместителя главы администрации. Поэтому времени на раскачку нет. Все начатые проекты будут реализованы.