В Нацмузее Башкирии открылась выставка в честь 105-летия Мустая Карима

В Национальном музее республики открылась выставка в честь 105-летия знаменитого башкирского поэта и писателя Мустая Карима. Гости и зрители смогут в двух залах не только ознакомиться с творчеством выдающегося литератора. Его дочь Альфия Каримова предоставила личные вещи и предметы отца, которые еще не демонстрировались широкой публике.

В частности, на экспозиции представлены рукописи, государственные награды, исторические фотографии из семейного архива, сценические костюмы из театров нашей республики, а также комсомольский билет, который спас жизнь поэта от вражеской пули во время Великой Отечественной войны. Выставка продлится до первого декабря.