Фигурист Александр Энберт провёл в Уфе зарядку для детей

Стандартную зарядку он разнообразил движениями из фигурного катания, попробовав с ребятами разучить два движения. А после Александр Энберт ответил на вопросы воспитанников гимназии-интерната. Учебное заведение хоть и музыкальной направленности, но многие из школьников занимаются спортом. У детей было что спросить у призёра Олимпиады-2018. Александр Энберт обратился и к телезрителям телеканала БСТ – смотрите в нашем видео.