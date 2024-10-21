В Башкирии пьяная автоледи обратилась за помощью к подруге, но попала в полицию

В Туймазах женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попыталась избежать проблем, позвонив подруге. В прошедшие выходные инспекторы ГАИ остановили иномарку «Geely Monjaro», за рулем которой сидела 44-летняя местная жительница. При проверке выяснилось, что она была пьяна.

Когда её попросили пройти экспресс-тест в служебном автомобиле, она отказалась и вместо этого позвонила подруге, которая вела видеозапись и давала советы, как взаимодействовать с полицией. Однако это не помогло.

В результате на женщину составили два административных протокола: за отказ от медицинского освидетельствования и за неповиновение полиции. Её доставили в отделение, а машину отправили на штрафстоянку.