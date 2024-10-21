В Москве прошла серия мероприятий, приуроченных Дню Республики Башкортостан

В этом году точкой притяжения наших земляков стал Центр городской культуры «Графит». Здесь прошел премьерный показ спектакля «Песнь о любви» по пьесе Ангама Атнабаева. Роли исполнили артисты Московского Башкирского народного театра «Ильгам».

Помимо этого, здесь состоялся концерт с участием местных творческих коллективов. Также в гости приехали звезды башкирской эстрады. Активисты Ассоциации студентов и аспирантов из Башкортостана подвели итоги традиционного посвящения первокурсников — «Башперваш», наградили самые лучшие команды квеста и отличившегося первокурсника Москвы. Мероприятия прошли при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан и при содействии Полномочного Представительства республики.