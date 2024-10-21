В Уфе прошёл мастер-класс по дайвингу

Инструктор из Словении Бранко Равнак провёл обучающий мастер-класс по дайвингу ветеранам СВО и спортсменам-паралимпийцам республики. Зарубежный наставник обучил их задержке дыхания и технике погружения на глубину. Мероприятие провели в бассейне Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой.
Бранко Равнак погружал участников мастер-класса на глубину с аквалангом и баллоном воздуха. Первыми смельчаками стали участники соревнований «Герои нашего времени», а также член сборной России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Эмиль Салимгареев.