В Уфе прошёл мастер-класс по дайвингу

Инструктор из Словении Бранко Равнак провёл обучающий мастер-класс по дайвингу ветеранам СВО и спортсменам-паралимпийцам республики. Зарубежный наставник обучил их задержке дыхания и технике погружения на глубину. Мероприятие провели в бассейне Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой.