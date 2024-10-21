В Уфе в Центре гимнастики прошла встреча с олимпийскими чемпионами

В Центре гимнастики республики прошла встреча олимпийских чемпионов с воспитанниками спортивных федераций. Своим спортивным опытом с ребятами поделились олимпийские чемпионы по вольной борьбе, спортивной и художественной гимнастике. Встреча проходила в формате «вопрос-ответ».

После беседы ребята приняли участие в фото- и автограф-сессиях с олимпийскими легендами. Позже чемпионы приняли участие в открытии в Уфе боксерского клуба, где будут проходить тренировки по боксу, кикбоксингу, тайскому боксу и кроссфиту.