В Башкирии малышей развивают с помощью новых техник

В одном из детских садов Уфимского района используют сибборд для укрепления здоровья и развития малышей. Комплекс упражнений на доске балансирования тренирует не только мышцы и координирует движения. Такая гимнастика соединяет физическую активность с работой мозга. Здесь движение тела напрямую связано с развитием интеллекта. Потому такие способности, как внимание, память, скорость мышления, растут стремительно.

Инструктор разнообразила занятия физкультурой необычным способом. Включила в работу с малышами борд. Теперь в детском саду стало намного веселее и интереснее. Сочетания упражнений с двигательной активностью так полюбились ребятам, что они бегут в зал с желанием заниматься и поскорее разучить новые движения.

Больше, чем просто упражнения на баланс и координацию. Настоящий мозговой штурм. С помощью такой гимнастики малыши одновременно тренируют мышцы и память, улучшают учебную мотивацию и моторные реакции. Тренажер помогает и в решении логопедических, сенсорных и речевых задач. Такие занятия полезны и детям с ограниченными возможностями здоровья.

В детском саду воспитатели постоянно внедряют что-то новое. К примеру, Ольга Хакимова обучает музыкальной грамоте, игре на цветных диатонических колокольчиках и фортепиано по своей методике. На её занятиях дети экспериментируют со звуками.

В этом году она стала лауреатом республиканского профессионального конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации Башкортостана». В садике развит и чир-спорт. Малыши даже участвуют в соревнованиях республиканского уровня и занимают призовые места.