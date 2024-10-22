В Башкирии проходит месячник по пропаганде безопасного пользования газом

В республике стартовал месячник по пропаганде безопасного пользования газом. Специалисты напоминают простые, но важные правила эксплуатации газового оборудования.

Три года назад семья Ахметзяновых переехала из небольшой деревни в Кушнаренково. Купили дом, подключенный к газоснабжению. Теперь каждый год проводят плановый технический осмотр.

Газ очень удобный во всех отношениях: и насчет отопления, и насчет приготовления пищи. Лишь бы умело пользоваться, придерживаться рекомендаций газовой службы. Фаиль Ахметзянов, житель с. Кушнаренково

С начала отопительного сезона увеличивается количество аварийных ситуаций. Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» напоминают: газовые приборы нужно проверять на исправность обязательно один раз в год.

Хочу напомнить о необходимости ежегодного проведения технического обслуживания газового оборудования. В случае если вы хотите произвести ремонт или замену, обязательно обращайтесь к специалистам «Газпром газораспределение Уфа». Азат Мустафин, начальник комплексной эксплуатационной службы в Кушнаренковском районе

Безопасное использование голубого топлива во многом зависит от потребителей. Нужно соблюдать основные правила.

Очень важно при пользовании газовыми приборами открывать форточки для проветривания, чтобы обеспечить приток воздуха для горения. Напоминаем: при появлении запаха газа в помещении запрещается курить, пользоваться электроприборами, открытым огнём, необходимо перекрыть краны на газопроводе, открыть окна для проветривания и вызвать аварийную газовую службу по телефону 104 или 112. Радик Нагуманов, начальник отдела внутридомового газового оборудования