В Башкирии проходит месячник по пропаганде безопасного пользования газом

В республике стартовал месячник по пропаганде безопасного пользования газом. Специалисты напоминают простые, но важные правила эксплуатации газового оборудования.

Три года назад семья Ахметзяновых переехала из небольшой деревни в Кушнаренково. Купили дом, подключенный к газоснабжению. Теперь каждый год проводят плановый технический осмотр.

Газ очень удобный во всех отношениях: и насчет отопления, и насчет приготовления пищи. Лишь бы умело пользоваться, придерживаться рекомендаций газовой службы.

Фаиль Ахметзянов, житель с. Кушнаренково

С начала отопительного сезона увеличивается количество аварийных ситуаций. Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» напоминают: газовые приборы нужно проверять на исправность обязательно один раз в год.

Хочу напомнить о необходимости ежегодного проведения технического обслуживания газового оборудования. В случае если вы хотите произвести ремонт или замену, обязательно обращайтесь к специалистам «Газпром газораспределение Уфа».

Азат Мустафин, начальник комплексной эксплуатационной службы в Кушнаренковском районе
Фото №1 - В Башкирии проходит месячник по пропаганде безопасного пользования газом

Безопасное использование голубого топлива во многом зависит от потребителей. Нужно соблюдать основные правила.

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Очень важно при пользовании газовыми приборами открывать форточки для проветривания, чтобы обеспечить приток воздуха для горения. Напоминаем: при появлении запаха газа в помещении запрещается курить, пользоваться электроприборами, открытым огнём, необходимо перекрыть краны на газопроводе, открыть окна для проветривания и вызвать аварийную газовую службу по телефону 104 или 112.

Радик Нагуманов, начальник отдела внутридомового газового оборудования

Доверяйте техобслуживание только профессионалам. Осмотр газового оборудования проводят лишь специалисты организации, с которой собственник газового оборудования заключил договор.

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