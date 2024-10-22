В Уфе при пожаре в многоквартирном доме эвакуированы 150 человек, один погиб

В Уфе 21 октября вечером произошло возгорание в многоквартирном доме на улице Адмирала Макарова. По сообщениям МЧС Башкирии, пожар начался на пятом этаже, и густой дым заполнил коридоры. На место происшествия выехали 34 пожарных и 11 единиц техники. Им удалось ликвидировать огонь, охвативший площадь в 10 кв.м.

Спасатели эвакуировали 80 человек, еще 70 смогли выбраться самостоятельно. В сгоревшей квартире было найдено тело мужчины, а женщину с травмами доставили в больницу.

Следственный комитет Башкирии начал проверку для выяснения причин пожара и обстоятельств трагедии. По итогам расследования будет принято решение о дальнейших действиях